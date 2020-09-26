استطلاع رأي جديد يظهر تقدم ترمب في ولايات هامة وحاسمة آخر تحديث: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 05:29 - GMT 02:29 تارخ النشر: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 05:28 - GMT 02:28 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك استطلاع رأي جديد يظهر تقدم ترمب في ولايات هامة وحاسمة PDF اطبع إقرأ أيضاً النمسا تكشف عمليات تجسس تركية جديدة على معارضين لأردوغان 21:16 GMT إقرأ أيضاً تعرف على أهم 5 مراكز استطلاع رأي يثق في نتائجها الشعب الأميركي 02:30 GMT