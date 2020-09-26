النمسا تكشف عمليات تجسس تركية جديدة على معارضين لأردوغان آخر تحديث: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 00:16 - GMT 21:16 تارخ النشر: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 00:15 - GMT 21:15 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك النمسا تكشف عمليات تجسس تركية جديدة على معارضين لأردوغان PDF اطبع إقرأ أيضاً شركة تكنولوجيا أميركية شهيرة تدخل على خط إنتاج لقاح لكورونا 21:15 GMT إقرأ أيضاً استطلاع رأي جديد يظهر تقدم ترمب في ولايات هامة وحاسمة 02:29 GMT