تعرف على أهم 5 مراكز استطلاع رأي يثق في نتائجها الشعب الأميركي آخر تحديث: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 05:30 - GMT 02:30 تارخ النشر: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 05:29 - GMT 02:29 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تعرف على أهم 5 مراكز استطلاع رأي يثق في نتائجها الشعب الأميركي PDF اطبع إقرأ أيضاً استطلاع رأي جديد يظهر تقدم ترمب في ولايات هامة وحاسمة 02:29 GMT إقرأ أيضاً احذروا المصاعد في زمن كورونا.. الفيروس ينتظرك 20:01 GMT