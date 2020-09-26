شركة تكنولوجيا أميركية شهيرة تدخل على خط إنتاج لقاح لكورونا آخر تحديث: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 00:15 - GMT 21:15 تارخ النشر: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 00:14 - GMT 21:14 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك شركة تكنولوجيا أميركية شهيرة تدخل على خط إنتاج لقاح لكورونا PDF اطبع إقرأ أيضاً مشاهد وصور عواصف وصواعق على كوكب المشتري 23:52 GMT إقرأ أيضاً النمسا تكشف عمليات تجسس تركية جديدة على معارضين لأردوغان 21:16 GMT