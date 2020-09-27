حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات آخر تحديث: الأحد 9 صفر 1442 هـ - 27 سبتمبر 2020 KSA 11:46 - GMT 08:46

تارخ النشر: الأحد 9 صفر 1442 هـ - 27 سبتمبر 2020 KSA 11:42 - GMT 08:42

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