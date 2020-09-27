حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات آخر تحديث: الأحد 9 صفر 1442 هـ - 27 سبتمبر 2020 KSA 11:46 - GMT 08:46 تارخ النشر: الأحد 9 صفر 1442 هـ - 27 سبتمبر 2020 KSA 11:42 - GMT 08:42 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات PDF اطبع إقرأ أيضاً قبل 3 أيام من إجرائها.. بيلوسي تطالب بايدن بعدم مناظرة ترمب 08:42 GMT إقرأ أيضاً تعرف على تشكيل ودور المحكمة العليا القانوني كما جاء في الدستور الأميركي 23:33 GMT