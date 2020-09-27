عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية فيديو

حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات

رابط مختصر
إقرأ أيضاً قبل 3 أيام من إجرائها.. بيلوسي تطالب بايدن بعدم مناظرة ترمب قبل 3 أيام من إجرائها.. بيلوسي تطالب بايدن بعدم مناظرة ترمب 08:42 GMT
إقرأ أيضاً تعرف على تشكيل ودور المحكمة العليا القانوني كما جاء في الدستور الأميركي تعرف على تشكيل ودور المحكمة العليا القانوني كما جاء في الدستور الأميركي 23:33 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر