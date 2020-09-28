تعرف على تشكيل ودور المحكمة العليا القانوني كما جاء في الدستور الأميركي آخر تحديث: الاثنين 10 صفر 1442 هـ - 28 سبتمبر 2020 KSA 02:33 - GMT 23:33 تارخ النشر: الاثنين 10 صفر 1442 هـ - 28 سبتمبر 2020 KSA 02:33 - GMT 23:33 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تعرف على تشكيل ودور المحكمة العليا القانوني كما جاء في الدستور الأميركي PDF اطبع إقرأ أيضاً حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات 08:46 GMT إقرأ أيضاً ماكرون يشن هجوماً عنيفاً على حزب الله 23:36 GMT