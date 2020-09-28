تعرف على تشكيل ودور المحكمة العليا القانوني كما جاء في الدستور الأميركي آخر تحديث: الاثنين 10 صفر 1442 هـ - 28 سبتمبر 2020 KSA 02:33 - GMT 23:33

تارخ النشر: الاثنين 10 صفر 1442 هـ - 28 سبتمبر 2020 KSA 02:33 - GMT 23:33

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser