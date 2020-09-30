الشعب الأميركي ينتظر مفاجآت من أول مناظرة بين ترمب وبايدن آخر تحديث: الأربعاء 12 صفر 1442 هـ - 30 سبتمبر 2020 KSA 02:08 - GMT 23:08 تارخ النشر: الأربعاء 12 صفر 1442 هـ - 30 سبتمبر 2020 KSA 02:08 - GMT 23:08 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الشعب الأميركي ينتظر مفاجآت من أول مناظرة بين ترمب وبايدن PDF اطبع إقرأ أيضاً تعرف على تاريخ المناظرات التلفزيونية الأميركية الذي بدأ قبل 60 عاماً 23:07 GMT إقرأ أيضاً كيف يتم تعيين ولي العهد في الكويت؟ 19:37 GMT