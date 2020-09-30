الشعب الأميركي ينتظر مفاجآت من أول مناظرة بين ترمب وبايدن آخر تحديث: الأربعاء 12 صفر 1442 هـ - 30 سبتمبر 2020 KSA 02:08 - GMT 23:08

تارخ النشر: الأربعاء 12 صفر 1442 هـ - 30 سبتمبر 2020 KSA 02:08 - GMT 23:08

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