تعرف على تاريخ المناظرات التلفزيونية الأميركية الذي بدأ قبل 60 عاماً آخر تحديث: الأربعاء 12 صفر 1442 هـ - 30 سبتمبر 2020 KSA 02:07 - GMT 23:07 تارخ النشر: الأربعاء 12 صفر 1442 هـ - 30 سبتمبر 2020 KSA 02:07 - GMT 23:07 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تعرف على تاريخ المناظرات التلفزيونية الأميركية الذي بدأ قبل 60 عاماً PDF اطبع إقرأ أيضاً ماذا جنى الشعب العراقي بعد مرور سنة على انطلاق المظاهرات؟ 23:07 GMT إقرأ أيضاً الشعب الأميركي ينتظر مفاجآت من أول مناظرة بين ترمب وبايدن 23:08 GMT