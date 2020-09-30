تعرف على رحلة حياة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح آخر تحديث: الأربعاء 12 صفر 1442 هـ - 30 سبتمبر 2020 KSA 02:06 - GMT 23:06 تارخ النشر: الأربعاء 12 صفر 1442 هـ - 30 سبتمبر 2020 KSA 01:40 - GMT 22:40 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تعرف على رحلة حياة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح PDF اطبع إقرأ أيضاً ماكرون يشن هجوماً عنيفاً على حزب الله 23:36 GMT إقرأ أيضاً ماذا جنى الشعب العراقي بعد مرور سنة على انطلاق المظاهرات؟ 23:07 GMT