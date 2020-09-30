ماذا جنى الشعب العراقي بعد مرور سنة على انطلاق المظاهرات؟ آخر تحديث: الأربعاء 12 صفر 1442 هـ - 30 سبتمبر 2020 KSA 02:07 - GMT 23:07

تارخ النشر: الأربعاء 12 صفر 1442 هـ - 30 سبتمبر 2020 KSA 02:06 - GMT 23:06

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