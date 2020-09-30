ماذا جنى الشعب العراقي بعد مرور سنة على انطلاق المظاهرات؟ آخر تحديث: الأربعاء 12 صفر 1442 هـ - 30 سبتمبر 2020 KSA 02:07 - GMT 23:07 تارخ النشر: الأربعاء 12 صفر 1442 هـ - 30 سبتمبر 2020 KSA 02:06 - GMT 23:06 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ماذا جنى الشعب العراقي بعد مرور سنة على انطلاق المظاهرات؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً تعرف على رحلة حياة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح 23:06 GMT إقرأ أيضاً تعرف على تاريخ المناظرات التلفزيونية الأميركية الذي بدأ قبل 60 عاماً 23:07 GMT