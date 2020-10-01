كردستان العراق يتهم الحشد الشعبي باستهداف مطار أربيل بالصواريخ آخر تحديث: الخميس 13 صفر 1442 هـ - 01 أكتوبر 2020 KSA 14:17 - GMT 11:17 تارخ النشر: الخميس 13 صفر 1442 هـ - 01 أكتوبر 2020 KSA 14:09 - GMT 11:09 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كردستان العراق يتهم الحشد الشعبي باستهداف مطار أربيل بالصواريخ PDF اطبع إقرأ أيضاً من الذي أقنع الناخب في المناظرة.. بايدن أم ترمب؟ 21:47 GMT إقرأ أيضاً باحثون في معهد ماساتشوستس يكتشفون تقنية لزرع الأفكار في الدماغ أثناء النوم 23:36 GMT