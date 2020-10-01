من الذي أقنع الناخب في المناظرة.. بايدن أم ترمب؟ آخر تحديث: الخميس 13 صفر 1442 هـ - 01 أكتوبر 2020 KSA 00:47 - GMT 21:47

تارخ النشر: الخميس 13 صفر 1442 هـ - 01 أكتوبر 2020 KSA 00:22 - GMT 21:22

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