من الذي أقنع الناخب في المناظرة.. بايدن أم ترمب؟ آخر تحديث: الخميس 13 صفر 1442 هـ - 01 أكتوبر 2020 KSA 00:47 - GMT 21:47 تارخ النشر: الخميس 13 صفر 1442 هـ - 01 أكتوبر 2020 KSA 00:22 - GMT 21:22 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك من الذي أقنع الناخب في المناظرة.. بايدن أم ترمب؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً كيف أثبتت معارك أرمينيا وأذربيجان تفوق أميركا على روسيا؟ 19:37 GMT إقرأ أيضاً كردستان العراق يتهم الحشد الشعبي باستهداف مطار أربيل بالصواريخ 11:17 GMT