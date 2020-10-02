باحثون في معهد ماساتشوستس يكتشفون تقنية لزرع الأفكار في الدماغ أثناء النوم آخر تحديث: الجمعة 14 صفر 1442 هـ - 02 أكتوبر 2020 KSA 02:36 - GMT 23:36 تارخ النشر: الجمعة 14 صفر 1442 هـ - 02 أكتوبر 2020 KSA 02:35 - GMT 23:35 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك باحثون في معهد ماساتشوستس يكتشفون تقنية لزرع الأفكار في الدماغ أثناء النوم PDF اطبع إقرأ أيضاً كردستان العراق يتهم الحشد الشعبي باستهداف مطار أربيل بالصواريخ 11:17 GMT إقرأ أيضاً بعد ليبيا.. تركيا تستخدم سلاح المرتزقة في أذربيجان 23:37 GMT