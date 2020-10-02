باحثون في معهد ماساتشوستس يكتشفون تقنية لزرع الأفكار في الدماغ أثناء النوم آخر تحديث: الجمعة 14 صفر 1442 هـ - 02 أكتوبر 2020 KSA 02:36 - GMT 23:36

تارخ النشر: الجمعة 14 صفر 1442 هـ - 02 أكتوبر 2020 KSA 02:35 - GMT 23:35

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