بعد ليبيا.. تركيا تستخدم سلاح المرتزقة في أذربيجان آخر تحديث: الجمعة 14 صفر 1442 هـ - 02 أكتوبر 2020 KSA 02:37 - GMT 23:37 تارخ النشر: الجمعة 14 صفر 1442 هـ - 02 أكتوبر 2020 KSA 02:36 - GMT 23:36 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بعد ليبيا.. تركيا تستخدم سلاح المرتزقة في أذربيجان PDF اطبع إقرأ أيضاً باحثون في معهد ماساتشوستس يكتشفون تقنية لزرع الأفكار في الدماغ أثناء النوم 23:36 GMT إقرأ أيضاً نافالني يوجه اتهاماً لبوتين بالوقوف وراء تسميمه 23:38 GMT