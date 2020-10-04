أوهايو التي شهدت مناظرة ترمب وبايدن.. من تنتخب؟ آخر تحديث: الأحد 16 صفر 1442 هـ - 04 أكتوبر 2020 KSA 00:25 - GMT 21:25

تارخ النشر: الأحد 16 صفر 1442 هـ - 04 أكتوبر 2020 KSA 00:21 - GMT 21:21

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser