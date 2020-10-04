أوهايو التي شهدت مناظرة ترمب وبايدن.. من تنتخب؟ آخر تحديث: الأحد 16 صفر 1442 هـ - 04 أكتوبر 2020 KSA 00:25 - GMT 21:25 تارخ النشر: الأحد 16 صفر 1442 هـ - 04 أكتوبر 2020 KSA 00:21 - GMT 21:21 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك أوهايو التي شهدت مناظرة ترمب وبايدن.. من تنتخب؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً أكتوبر شهر مفاجآت انتخابات أميركا.. التاريخ يتحدث 21:21 GMT إقرأ أيضاً مصر.. العثور على مجموعة كبيرة من التوابيت و بداخلها مومياوات 21:54 GMT