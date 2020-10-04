مصر.. العثور على مجموعة كبيرة من التوابيت و بداخلها مومياوات آخر تحديث: الأحد 16 صفر 1442 هـ - 04 أكتوبر 2020 KSA 00:54 - GMT 21:54 تارخ النشر: الأحد 16 صفر 1442 هـ - 04 أكتوبر 2020 KSA 00:53 - GMT 21:53 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مصر.. العثور على مجموعة كبيرة من التوابيت و بداخلها مومياوات PDF اطبع إقرأ أيضاً أوهايو التي شهدت مناظرة ترمب وبايدن.. من تنتخب؟ 21:25 GMT إقرأ أيضاً ربع سكان بريطانيا يواجهون قيوداً صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا 21:56 GMT