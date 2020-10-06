تعرف على قدرة مستشفيات الوطن العربي لمواجهة الموجة الثانية لكورونا آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 01:50 - GMT 22:50 تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 00:42 - GMT 21:42 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تعرف على قدرة مستشفيات الوطن العربي لمواجهة الموجة الثانية لكورونا PDF اطبع إقرأ أيضاً وثائقي | مع بندر بن سلطان - الجزء الأول 14:23 GMT إقرأ أيضاً ماذا نعرف عن الدبور الآسيوي العملاق؟ 22:51 GMT