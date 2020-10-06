ماذا نعرف عن الدبور الآسيوي العملاق؟ آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 01:51 - GMT 22:51 تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 01:51 - GMT 22:51 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ماذا نعرف عن الدبور الآسيوي العملاق؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً تعرف على قدرة مستشفيات الوطن العربي لمواجهة الموجة الثانية لكورونا 22:50 GMT إقرأ أيضاً من صناعة الموت إلى دعم العلم والسلام.. 119 عاما على جائزة نوبل 22:53 GMT