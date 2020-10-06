من صناعة الموت إلى دعم العلم والسلام.. 119 عاما على جائزة نوبل آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 01:53 - GMT 22:53 تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 01:53 - GMT 22:53 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك من صناعة الموت إلى دعم العلم والسلام.. 119 عاما على جائزة نوبل PDF اطبع إقرأ أيضاً ماذا نعرف عن الدبور الآسيوي العملاق؟ 22:51 GMT إقرأ أيضاً الناتو يدعو إلى وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ 00:42 GMT