من صناعة الموت إلى دعم العلم والسلام.. 119 عاما على جائزة نوبل آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 01:53 - GMT 22:53

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 01:53 - GMT 22:53

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