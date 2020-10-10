باكستاني بدون ذراعين يتقن البلياردو آخر تحديث: السبت 22 صفر 1442 هـ - 10 أكتوبر 2020 KSA 15:25 - GMT 12:25 تارخ النشر: السبت 22 صفر 1442 هـ - 10 أكتوبر 2020 KSA 15:04 - GMT 12:04 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك باكستاني بدون ذراعين يتقن البلياردو PDF اطبع حجم الخط رغم فقدانه ذراعيه.. شاب باكستاني يتقن لعبة البلياردو إقرأ أيضاً لماذا هاجم ترمب وزير خارجيته مايك بومبيو ووزير العدل أيضا بيل بار؟ 00:31 GMT إقرأ أيضاً دبلوماسي إيراني يحاكم في قضية إرهابية يهدد بلجيكا بالانتقام 12:26 GMT