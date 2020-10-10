طفل عمره 6 سنوات يعزف أصعب المقطوعات آخر تحديث: السبت 22 صفر 1442 هـ - 10 أكتوبر 2020 KSA 15:28 - GMT 12:28 تارخ النشر: السبت 22 صفر 1442 هـ - 10 أكتوبر 2020 KSA 15:27 - GMT 12:27 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك طفل عمره 6 سنوات يعزف أصعب المقطوعات PDF اطبع حجم الخط طفل معجزة عمره 6 سنوات يذهل جمهوره بعزف أي مقطوعة موسيقية إقرأ أيضاً دبلوماسي إيراني يحاكم في قضية إرهابية يهدد بلجيكا بالانتقام 12:26 GMT إقرأ أيضاً مشاهد حصرية للعربية من قلب عاصمة كاراباخ 17:29 GMT