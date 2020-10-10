لماذا هاجم ترمب وزير خارجيته مايك بومبيو ووزير العدل أيضا بيل بار؟ آخر تحديث: السبت 22 صفر 1442 هـ - 10 أكتوبر 2020 KSA 03:31 - GMT 00:31 تارخ النشر: السبت 22 صفر 1442 هـ - 10 أكتوبر 2020 KSA 01:39 - GMT 22:39 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك لماذا هاجم ترمب وزير خارجيته مايك بومبيو ووزير العدل أيضا بيل بار؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً هل أصبح الملف الاقتصادي حصان ترمب الرابح؟ 22:38 GMT إقرأ أيضاً باكستاني بدون ذراعين يتقن البلياردو 12:25 GMT