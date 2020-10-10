مشاهد حصرية للعربية من قلب عاصمة كاراباخ آخر تحديث: السبت 22 صفر 1442 هـ - 10 أكتوبر 2020 KSA 20:29 - GMT 17:29 تارخ النشر: السبت 22 صفر 1442 هـ - 10 أكتوبر 2020 KSA 17:41 - GMT 14:41 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مشاهد حصرية للعربية من قلب عاصمة كاراباخ PDF اطبع حجم الخط تعرضت للقصف أكثر من مرة قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ.. العربية في قلب عاصمة إقليم كاراباخ التي تحولت لمدينة أشباح إقرأ أيضاً طفل عمره 6 سنوات يعزف أصعب المقطوعات 12:28 GMT إقرأ أيضاً هل أعاق أردوغان تحقيق طموحه بنفسه؟ 23:10 GMT