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مشاهد حصرية للعربية من قلب عاصمة كاراباخ

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تعرضت للقصف أكثر من مرة قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ.. العربية في قلب عاصمة إقليم كاراباخ التي تحولت لمدينة أشباح

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