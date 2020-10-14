إصابات فيروس كورونا تتجاوز 38 مليون إصابة حول العالم آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 00:39 - GMT 21:39 تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 00:38 - GMT 21:38 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك إصابات فيروس كورونا تتجاوز 38 مليون إصابة حول العالم PDF اطبع إقرأ أيضاً هذه الشروط الصارمة يجب أن تتوفر في المتطوعين لاختبارات لقاحات كورونا التجريبية 21:38 GMT إقرأ أيضاً تحذيرات أممية من "جحيم على الأرض" بسبب تغير المناخ 21:40 GMT