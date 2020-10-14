المغرب يحاصر السلع التركية عبر رفع الرسوم الجمركية آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 00:41 - GMT 21:41 تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 00:40 - GMT 21:40 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك المغرب يحاصر السلع التركية عبر رفع الرسوم الجمركية PDF اطبع إقرأ أيضاً تحذيرات أممية من "جحيم على الأرض" بسبب تغير المناخ 21:40 GMT إقرأ أيضاً علماء يرصدون ظاهرة فلكية جديدة تغير نظريات الثقوب السوداء 21:42 GMT