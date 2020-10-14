تحذيرات أممية من "جحيم على الأرض" بسبب تغير المناخ آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 00:40 - GMT 21:40 تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 00:39 - GMT 21:39 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تحذيرات أممية من "جحيم على الأرض" بسبب تغير المناخ PDF اطبع إقرأ أيضاً إصابات فيروس كورونا تتجاوز 38 مليون إصابة حول العالم 21:39 GMT إقرأ أيضاً المغرب يحاصر السلع التركية عبر رفع الرسوم الجمركية 21:41 GMT