تحذيرات أممية من "جحيم على الأرض" بسبب تغير المناخ آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 00:40 - GMT 21:40

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 00:39 - GMT 21:39

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