علماء يرصدون ظاهرة فلكية جديدة تغير نظريات الثقوب السوداء آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 00:42 - GMT 21:42 تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 00:40 - GMT 21:40 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك علماء يرصدون ظاهرة فلكية جديدة تغير نظريات الثقوب السوداء PDF اطبع إقرأ أيضاً المغرب يحاصر السلع التركية عبر رفع الرسوم الجمركية 21:41 GMT إقرأ أيضاً كورونا يهدد الاقتصاد العالمي بأكبر خسارة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 22:19 GMT