هذه الشروط الصارمة يجب أن تتوفر في المتطوعين لاختبارات لقاحات كورونا التجريبية آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 00:38 - GMT 21:38 تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 00:37 - GMT 21:37 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هذه الشروط الصارمة يجب أن تتوفر في المتطوعين لاختبارات لقاحات كورونا التجريبية PDF اطبع إقرأ أيضاً ما سبب الصراع بين أرمينيا وأذربيجان؟ 22:16 GMT إقرأ أيضاً إصابات فيروس كورونا تتجاوز 38 مليون إصابة حول العالم 21:39 GMT