هذه الشروط الصارمة يجب أن تتوفر في المتطوعين لاختبارات لقاحات كورونا التجريبية آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 00:38 - GMT 21:38

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 00:37 - GMT 21:37

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