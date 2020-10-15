المعارضة التركية: جاهزون لإجراء انتخابات مبكرة آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 KSA 01:23 - GMT 22:23 تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 KSA 01:21 - GMT 22:21 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك المعارضة التركية: جاهزون لإجراء انتخابات مبكرة PDF اطبع إقرأ أيضاً كورونا يهدد الاقتصاد العالمي بأكبر خسارة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 22:19 GMT إقرأ أيضاً انطلاق الحوار السعودي الأميركي الاستراتيجي 22:27 GMT