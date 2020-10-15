تعرف على القنبلة الأذكى التي ستنضم للجيش الأميركي آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 KSA 01:28 - GMT 22:28 تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 KSA 01:27 - GMT 22:27 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تعرف على القنبلة الأذكى التي ستنضم للجيش الأميركي PDF اطبع إقرأ أيضاً لحين التوصل للقاح.. طريقة للتعايش مع كورونا 22:27 GMT إقرأ أيضاً حرب القنوات.. ترمب يطل من محطة أن بي سي وبايدن على شبكة أيه بي سي 21:50 GMT