كورونا يهدد الاقتصاد العالمي بأكبر خسارة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 KSA 01:19 - GMT 22:19 تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 KSA 00:35 - GMT 21:35 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كورونا يهدد الاقتصاد العالمي بأكبر خسارة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية PDF اطبع إقرأ أيضاً علماء يرصدون ظاهرة فلكية جديدة تغير نظريات الثقوب السوداء 21:42 GMT إقرأ أيضاً المعارضة التركية: جاهزون لإجراء انتخابات مبكرة 22:23 GMT