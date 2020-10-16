الصين تحرق نصف فحم العالم والمسؤول الأول عن تلوث البيئة بالكون آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1442 هـ - 16 أكتوبر 2020 KSA 00:51 - GMT 21:51 تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1442 هـ - 16 أكتوبر 2020 KSA 00:50 - GMT 21:50 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الصين تحرق نصف فحم العالم والمسؤول الأول عن تلوث البيئة بالكون PDF اطبع إقرأ أيضاً حرب القنوات.. ترمب يطل من محطة أن بي سي وبايدن على شبكة أيه بي سي 21:50 GMT إقرأ أيضاً بعد الارتفاع القياسي للإصابات.. كورونا السبب الخامس للوفاة في أوروبا 21:52 GMT