بعد الارتفاع القياسي للإصابات.. كورونا السبب الخامس للوفاة في أوروبا آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1442 هـ - 16 أكتوبر 2020 KSA 00:52 - GMT 21:52 تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1442 هـ - 16 أكتوبر 2020 KSA 00:52 - GMT 21:52 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بعد الارتفاع القياسي للإصابات.. كورونا السبب الخامس للوفاة في أوروبا PDF اطبع إقرأ أيضاً الصين تحرق نصف فحم العالم والمسؤول الأول عن تلوث البيئة بالكون 21:51 GMT إقرأ أيضاً اليمن يشهد أكبر عملية تبادل للأسرى منذ أكثر من 5 سنوات 21:53 GMT