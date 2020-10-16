عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية فيديو

بعد الارتفاع القياسي للإصابات.. كورونا السبب الخامس للوفاة في أوروبا

رابط مختصر
إقرأ أيضاً الصين تحرق نصف فحم العالم والمسؤول الأول عن تلوث البيئة بالكون الصين تحرق نصف فحم العالم والمسؤول الأول عن تلوث البيئة بالكون 21:51 GMT
إقرأ أيضاً اليمن يشهد أكبر عملية تبادل للأسرى منذ أكثر من 5 سنوات اليمن يشهد أكبر عملية تبادل للأسرى منذ أكثر من 5 سنوات 21:53 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر