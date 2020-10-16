حرب القنوات.. ترمب يطل من محطة أن بي سي وبايدن على شبكة أيه بي سي آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1442 هـ - 16 أكتوبر 2020 KSA 00:50 - GMT 21:50

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1442 هـ - 16 أكتوبر 2020 KSA 00:47 - GMT 21:47

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser