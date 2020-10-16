حرب القنوات.. ترمب يطل من محطة أن بي سي وبايدن على شبكة أيه بي سي آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1442 هـ - 16 أكتوبر 2020 KSA 00:50 - GMT 21:50 تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1442 هـ - 16 أكتوبر 2020 KSA 00:47 - GMT 21:47 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك حرب القنوات.. ترمب يطل من محطة أن بي سي وبايدن على شبكة أيه بي سي PDF اطبع إقرأ أيضاً تعرف على القنبلة الأذكى التي ستنضم للجيش الأميركي 22:28 GMT إقرأ أيضاً الصين تحرق نصف فحم العالم والمسؤول الأول عن تلوث البيئة بالكون 21:51 GMT