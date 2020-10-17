بعد إرسال سفينة التنقيب.. الاتحاد الأوروبي يتوعد تركيا آخر تحديث: السبت 29 صفر 1442 هـ - 17 أكتوبر 2020 KSA 00:58 - GMT 21:58 تارخ النشر: السبت 29 صفر 1442 هـ - 17 أكتوبر 2020 KSA 00:55 - GMT 21:55 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بعد إرسال سفينة التنقيب.. الاتحاد الأوروبي يتوعد تركيا PDF اطبع إقرأ أيضاً اليمن يشهد أكبر عملية تبادل للأسرى منذ أكثر من 5 سنوات 21:53 GMT إقرأ أيضاً شهادات الأسرى من الشرعية تكشف انتهاكات الحوثي 22:04 GMT