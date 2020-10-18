انتهاء حظر الأسلحة المفروض على طهران منذ 2007 آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 23:26 - GMT 20:26 تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 23:26 - GMT 20:26 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك انتهاء حظر الأسلحة المفروض على طهران منذ 2007 PDF اطبع إقرأ أيضاً تواصل المعارك بين أذربيجان وأرمينيا واتهامات متبادلة بخرق الهدنة 20:25 GMT إقرأ أيضاً هدوء حذر في شرق السودان بعد تشييع قتلى مظاهرات كسلا 20:27 GMT