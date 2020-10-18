تواصل المعارك بين أذربيجان وأرمينيا واتهامات متبادلة بخرق الهدنة آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 23:25 - GMT 20:25 تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 23:25 - GMT 20:25 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تواصل المعارك بين أذربيجان وأرمينيا واتهامات متبادلة بخرق الهدنة PDF اطبع إقرأ أيضاً شهادات الأسرى من الشرعية تكشف انتهاكات الحوثي 22:04 GMT إقرأ أيضاً انتهاء حظر الأسلحة المفروض على طهران منذ 2007 20:26 GMT