تواصل المعارك بين أذربيجان وأرمينيا واتهامات متبادلة بخرق الهدنة آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 23:25 - GMT 20:25

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 23:25 - GMT 20:25

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