دراسة طبية: الإصابة بالأمراض المزمنة سبب زيادة وفيات كورونا آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 23:28 - GMT 20:28 تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 23:28 - GMT 20:28 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك دراسة طبية: الإصابة بالأمراض المزمنة سبب زيادة وفيات كورونا PDF اطبع إقرأ أيضاً هدوء حذر في شرق السودان بعد تشييع قتلى مظاهرات كسلا 20:27 GMT إقرأ أيضاً رسائل من مياه قبرص إلى تركيا عبر المتوسط 21:40 GMT