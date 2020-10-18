دراسة طبية: الإصابة بالأمراض المزمنة سبب زيادة وفيات كورونا آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 23:28 - GMT 20:28

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 23:28 - GMT 20:28

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