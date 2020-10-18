هدوء حذر في شرق السودان بعد تشييع قتلى مظاهرات كسلا آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 23:27 - GMT 20:27 تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 23:26 - GMT 20:26 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هدوء حذر في شرق السودان بعد تشييع قتلى مظاهرات كسلا PDF اطبع إقرأ أيضاً انتهاء حظر الأسلحة المفروض على طهران منذ 2007 20:26 GMT إقرأ أيضاً دراسة طبية: الإصابة بالأمراض المزمنة سبب زيادة وفيات كورونا 20:28 GMT