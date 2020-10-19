نجل بايدن في مرمى سهام الجمهوريين قبل الانتخابات.. ما السبب؟ آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1442 هـ - 19 أكتوبر 2020 KSA 00:42 - GMT 21:42 تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1442 هـ - 19 أكتوبر 2020 KSA 00:40 - GMT 21:40 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نجل بايدن في مرمى سهام الجمهوريين قبل الانتخابات.. ما السبب؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً من الذي يحاول تفجير الوضع في العراق؟ 21:40 GMT إقرأ أيضاً درون داخل استوديو العربية لنقل عينات كورونا 21:43 GMT