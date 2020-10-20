الكاظمي يشكل لجنة لكشف المتورطين بقتل المتظاهرين آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442 هـ - 20 أكتوبر 2020 KSA 01:21 - GMT 22:21 تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442 هـ - 20 أكتوبر 2020 KSA 01:20 - GMT 22:20 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الكاظمي يشكل لجنة لكشف المتورطين بقتل المتظاهرين PDF اطبع إقرأ أيضاً حملة مداهمات واسعة في فرنسا بأوساط مجموعات متطرفة 22:20 GMT إقرأ أيضاً رغم دعاية النظام بأنه سيبيع الأسلحة.. 5 أنظمة تسليحية تسعى إيران لشرائها 22:22 GMT