تعرف على أخطر قرصان عالمي جنى من اخترقاته 150 مليون دولار آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442 هـ - 20 أكتوبر 2020 KSA 01:22 - GMT 22:22 تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442 هـ - 20 أكتوبر 2020 KSA 01:21 - GMT 22:21 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تعرف على أخطر قرصان عالمي جنى من اخترقاته 150 مليون دولار PDF اطبع إقرأ أيضاً رغم دعاية النظام بأنه سيبيع الأسلحة.. 5 أنظمة تسليحية تسعى إيران لشرائها 22:22 GMT إقرأ أيضاً 3 نوفمبر .. معركة بين الجمهوريين والديمقراطيين على الرئاسة وكل النواب وثلث الشيوخ 22:24 GMT