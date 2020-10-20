رغم دعاية النظام بأنه سيبيع الأسلحة.. 5 أنظمة تسليحية تسعى إيران لشرائها آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442 هـ - 20 أكتوبر 2020 KSA 01:22 - GMT 22:22 تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442 هـ - 20 أكتوبر 2020 KSA 01:20 - GMT 22:20 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك رغم دعاية النظام بأنه سيبيع الأسلحة.. 5 أنظمة تسليحية تسعى إيران لشرائها PDF اطبع إقرأ أيضاً الكاظمي يشكل لجنة لكشف المتورطين بقتل المتظاهرين 22:21 GMT إقرأ أيضاً تعرف على أخطر قرصان عالمي جنى من اخترقاته 150 مليون دولار 22:22 GMT