3 نوفمبر .. معركة بين الجمهوريين والديمقراطيين على الرئاسة وكل النواب وثلث الشيوخ آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442 هـ - 20 أكتوبر 2020 KSA 01:24 - GMT 22:24 تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442 هـ - 20 أكتوبر 2020 KSA 01:22 - GMT 22:22 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك 3 نوفمبر .. معركة بين الجمهوريين والديمقراطيين على الرئاسة وكل النواب وثلث الشيوخ PDF اطبع إقرأ أيضاً تعرف على أخطر قرصان عالمي جنى من اخترقاته 150 مليون دولار 22:22 GMT إقرأ أيضاً ما الذي يحمي العالم من القنبلة النووية؟ 22:41 GMT