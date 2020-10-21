ما الذي يحمي العالم من القنبلة النووية؟ آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 01:41 - GMT 22:41

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442 هـ - 20 أكتوبر 2020 KSA 22:46 - GMT 19:46

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