ما الذي يحمي العالم من القنبلة النووية؟ آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 01:41 - GMT 22:41 تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442 هـ - 20 أكتوبر 2020 KSA 22:46 - GMT 19:46 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ما الذي يحمي العالم من القنبلة النووية؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً 3 نوفمبر .. معركة بين الجمهوريين والديمقراطيين على الرئاسة وكل النواب وثلث الشيوخ 22:24 GMT إقرأ أيضاً هل انتهت العلاقة تماما بين ترمب وفاوتشي؟ 22:42 GMT