هل انتهت العلاقة تماما بين ترمب وفاوتشي؟ آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 01:42 - GMT 22:42 تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 01:41 - GMT 22:41 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هل انتهت العلاقة تماما بين ترمب وفاوتشي؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً ما الذي يحمي العالم من القنبلة النووية؟ 22:41 GMT إقرأ أيضاً اتفاق بين الإمارات وإسرائيل على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول 22:43 GMT