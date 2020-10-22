الشعب الأميركي ينتظر مفاجآت المناظرة الثانية بين ترمب وبايدن آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 02:48 - GMT 23:48 تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 02:47 - GMT 23:47 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الشعب الأميركي ينتظر مفاجآت المناظرة الثانية بين ترمب وبايدن PDF اطبع إقرأ أيضاً تعرف على تفاصيل أهم الاكتشافات الأثرية في مصر منذ عقود بمنطقة سقارة 23:47 GMT إقرأ أيضاً هكذا تعامل الذكاء الاصطناعي مع فكرة فنية بعنوان.. ماذا لو كان بيكاسو في سعودياً؟ 23:49 GMT