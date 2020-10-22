تعرف على تفاصيل أهم الاكتشافات الأثرية في مصر منذ عقود بمنطقة سقارة آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 02:47 - GMT 23:47 تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 02:46 - GMT 23:46 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تعرف على تفاصيل أهم الاكتشافات الأثرية في مصر منذ عقود بمنطقة سقارة PDF اطبع إقرأ أيضاً اتفاق بين الإمارات وإسرائيل على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول 22:43 GMT إقرأ أيضاً الشعب الأميركي ينتظر مفاجآت المناظرة الثانية بين ترمب وبايدن 23:48 GMT