تعرف على تفاصيل أهم الاكتشافات الأثرية في مصر منذ عقود بمنطقة سقارة آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 02:47 - GMT 23:47

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 02:46 - GMT 23:46

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