الاستخبارات الأميركية تؤكد تدخل روسيا وإيران الصين في الانتخابات آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 00:55 - GMT 21:55

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 00:53 - GMT 21:53

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