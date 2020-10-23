الاستخبارات الأميركية تؤكد تدخل روسيا وإيران الصين في الانتخابات آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 00:55 - GMT 21:55 تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 00:53 - GMT 21:53 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الاستخبارات الأميركية تؤكد تدخل روسيا وإيران الصين في الانتخابات PDF اطبع إقرأ أيضاً حظر تجول ليلي وإجراءات جديدة مشددة في فرنسا لمواجهة كورونا 21:54 GMT إقرأ أيضاً مليون إصابة بكورونا كل 3 أيام.. هل نصل إلى السيناريو الأسوأ؟ 21:55 GMT