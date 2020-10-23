حظر تجول ليلي وإجراءات جديدة مشددة في فرنسا لمواجهة كورونا آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 00:54 - GMT 21:54

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 00:52 - GMT 21:52

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