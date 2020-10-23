حظر تجول ليلي وإجراءات جديدة مشددة في فرنسا لمواجهة كورونا آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 00:54 - GMT 21:54 تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 00:52 - GMT 21:52 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك حظر تجول ليلي وإجراءات جديدة مشددة في فرنسا لمواجهة كورونا PDF اطبع إقرأ أيضاً هكذا تتعرض الانتخابات الأميركية لتدخل دول أخرى 21:53 GMT إقرأ أيضاً الاستخبارات الأميركية تؤكد تدخل روسيا وإيران الصين في الانتخابات 21:55 GMT